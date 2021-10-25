Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1269
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1557
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5715
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 477
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4095
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3844
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1350
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 540
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4554
Фото
Все фото
12
14
5
2
3
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
&quot;Вот так выглядит &quot;нападавший&quot; - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
У отца Саакашвили случился сердечный приступ
Видео
Все видео
"Слуги" проиграли, но выход нашли: год тому назад Украину всколыхнули выборы
"Слуги" проиграли, но выход нашли: год тому назад Украину всколыхнули выборы
Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего
Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"
"Слуга" Дмитрук пользуется Audi A8, а возле Рады прикрывается "копейкой"
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Саакашвили записал видео о своем "похищении" в фуре с молокопродуктами
Интервью
1/5
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 441
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2322
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1584
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 945
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5436
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 315
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 13:40

Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего

  Комментировать
Прошел год после &quot;опроса&quot; Зеленского - не выполнили ничего
Перед местными выборами Зеленский записывал видеообращения. Фото: Reuters

Прошел год после опроса от президента Владимира Зеленского, которое проводили возле участков на местных выборах, сообщает Gazeta.ua.

Его Зеленский анонсировал перед выборами.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - говорил президент в видеообращении.

Позже объявил вопросы:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаете ли создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаете ли легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

"Не все из пяти вопросов нравятся? Пиши в комментариях, о чем бы еще ты хотел высказаться как гражданин. Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое", - говорил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн

Политтехнологи назвали опрос манипуляцией и попыткой подтянуть электорат партии "Слуга народа" на участки.

Зеленский вышел за властные полномочия, говорили тогда общественные наблюдатели.

"Президент не придерживается буквы Основного закона, который определяет перечень полномочий главы государства. Среди этих полномочий нет подобных акций.

Он использует агитационный слоган партии в своей риторике, привязывая к этому опросу. Это уже агитация. Президент вышел за властные полномочия", - говорила председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

В день голосования, 25 октября, люди в белых жилетах "Пять вопросов от президента" проводили опрос возле участков. Вопросы были напечатаны на бумаге без исходных данных. Ставили урны.

"Опрос не от президента, а от социологической компании", - говорили они. Название компании называть отказывались.

Опрос проводила социологическая компания "Зе Медиа", а оплачивать будет "Слуга народа", заявлял на следующий день председатель партии, нардеп Александр Корниенко.

Обещал финансово отчитаться за потраченные деньги.

По оценкам экспертов, подобный опрос стоит от 75 млн грн до 100 млн грн.

В марте этого года "слуга" сказал о результатах опроса: "Это какая-то странная история. Мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была последовательность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке

Политолог Виктор Таран пишет в Facebook: "А помните, ровно год назад Зеленский проводил всеукраинский опрос? Там еще было пять вопросов, которые власть пафосно обещала воплотить в жизнь, если их поддержат граждане. Еще был слоган от Зеленского: "Решать должен ты!". Так вот, напомню, как год назад проголосовали люди:

82,97% поддержали идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах;

89,6% поддержали сокращение количества народных депутатов до 300;

64,9% поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях;

74,2% поддержали право Украины на использование гарантий безопасности для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности, определенных Будапештским меморандумом.

Прошел год. Ничего не сделано. Ни отчетов, ни законопроектов. Единственный законопроект, который "слуги" имели шанс принять касался легализации медицинской марихуаны. Но и его они благополучно провалили в парламенте".

Политолог назвал опрос "избирательной технологией для поднятия рейтинга партии на местных выборах".

Рисунок с унитазом изобразил сатирик Богдан Процишин.

Верховная Рада должна восстановить обязанность партий подавать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера ежеквартально. Соответствующее заявление подписали 38 организаций, среди которых "Чесно", "Опора", Комитет избирателей Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

"Слуги" проиграли, но выход нашли: год тому назад Украину всколыхнули выборы

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 25147
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 11718
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 9486
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 9342
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
 Просмотров: 6228
Политика
Выборы в округе № 197: кандидата-двойника отправили под домашний арест
Выборы в округе № 197: кандидата-двойника отправили под домашний арест Просмотров: 9
Украина получила €600 млн помощи от ЕС
Украина получила €600 млн помощи от ЕС Просмотров: 54
Политсила Кличко основала новую платформу для коммуникации "Украинская команда УДАР" - Палатный
Политсила Кличко основала новую платформу для коммуникации "Украинская команда УДАР" - Палатный
5
 Просмотров: 18
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского Просмотров: 189
"Слуги" проиграли, но выход нашли: год тому назад Украину всколыхнули выборы
"Слуги" проиграли, но выход нашли: год тому назад Украину всколыхнули выборы
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
18
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
4
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
4
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
4
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
1
Судья задекларировал миллионы наличных - объяснил, что дописал лишние нули
Голосов: 8728
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть