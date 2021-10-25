Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего

Перед местными выборами Зеленский записывал видеообращения. Фото: Reuters

Прошел год после опроса от президента Владимира Зеленского, которое проводили возле участков на местных выборах, сообщает Gazeta.ua.

Его Зеленский анонсировал перед выборами.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - говорил президент в видеообращении.

Позже объявил вопросы:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаете ли создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаете ли легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

"Не все из пяти вопросов нравятся? Пиши в комментариях, о чем бы еще ты хотел высказаться как гражданин. Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое", - говорил Зеленский.

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Политтехнологи назвали опрос манипуляцией и попыткой подтянуть электорат партии "Слуга народа" на участки.

Зеленский вышел за властные полномочия, говорили тогда общественные наблюдатели.

"Президент не придерживается буквы Основного закона, который определяет перечень полномочий главы государства. Среди этих полномочий нет подобных акций.

Он использует агитационный слоган партии в своей риторике, привязывая к этому опросу. Это уже агитация. Президент вышел за властные полномочия", - говорила председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

В день голосования, 25 октября, люди в белых жилетах "Пять вопросов от президента" проводили опрос возле участков. Вопросы были напечатаны на бумаге без исходных данных. Ставили урны.

"Опрос не от президента, а от социологической компании", - говорили они. Название компании называть отказывались.

Опрос проводила социологическая компания "Зе Медиа", а оплачивать будет "Слуга народа", заявлял на следующий день председатель партии, нардеп Александр Корниенко.

Обещал финансово отчитаться за потраченные деньги.

По оценкам экспертов, подобный опрос стоит от 75 млн грн до 100 млн грн.

В марте этого года "слуга" сказал о результатах опроса: "Это какая-то странная история. Мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была последовательность".

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Политолог Виктор Таран пишет в Facebook: "А помните, ровно год назад Зеленский проводил всеукраинский опрос? Там еще было пять вопросов, которые власть пафосно обещала воплотить в жизнь, если их поддержат граждане. Еще был слоган от Зеленского: "Решать должен ты!". Так вот, напомню, как год назад проголосовали люди:

82,97% поддержали идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах;

89,6% поддержали сокращение количества народных депутатов до 300;

64,9% поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях;

74,2% поддержали право Украины на использование гарантий безопасности для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности, определенных Будапештским меморандумом.

Прошел год. Ничего не сделано. Ни отчетов, ни законопроектов. Единственный законопроект, который "слуги" имели шанс принять касался легализации медицинской марихуаны. Но и его они благополучно провалили в парламенте".

Политолог назвал опрос "избирательной технологией для поднятия рейтинга партии на местных выборах".

Рисунок с унитазом изобразил сатирик Богдан Процишин.

Верховная Рада должна восстановить обязанность партий подавать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера ежеквартально. Соответствующее заявление подписали 38 организаций, среди которых "Чесно", "Опора", Комитет избирателей Украины.