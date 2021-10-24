Партии пользуются карантином и не отчитываются о деньгах налогоплательщиков. Активисты обратились к Раде

При таких условиях ни НАПК, ни общество не могут узнать, каким образом партии используют предоставленные им госсредства. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада должна восстановить обязанность партий подавать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера ежеквартально.

Соответствующее заявление подписали 38 организаций, среди которых "Чесно", "Опора", Комитет избирателей Украины.

В прошлом году в марте парламент принял закон, которым освободил партии от обязанности подавать финансовые отчеты в НАПК до окончания противоэпидемических мероприятии, установленных Кабинетом министров.

Положения об отсрочке представления финотчетов действует до сих пор, что делает Украину единственной страной в Европе, которая приостановила требование к партиям подавать такие отчеты в связи с распространением Covid-19.

Многие партии воспользовались тем, что можно не подавать отчетов. Например, за второй квартал 2021-го их подали только 28 из 380 партий (7,4%).

В то же время ни одна из представленных в парламенте партий не подала отчетов за этот год и даже за четвертый квартал 2020-го, на который пришлись местные выборы. Последний факт является особенно тревожным, ведь парламентские партии получают средства из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности, однако не отчитываются об их использовании.

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При таких условиях ни НАПК как контролирующий орган, ни общество не могут узнать, каким образом партии используют предоставленные им госсредства.

Общественные организации призвали Верховную Раду исключить пункт 5 раздела VI "Заключительные положения" Закона Украины "О политических партиях в Украине" об отсрочке представления ежеквартальных отчетов для партий в период карантина.

А партии - подать отчеты за соответствующие кварталы 2020 и 2021 годов.

Ни одна из представленных в Верховной Раде партий до сих пор не подали финансового отчета за 2021 год. В этом году пять парламентских партий получили из госбюджета более 693 млн грн. Финансирование партий из госбюджета работает с 2016 года.