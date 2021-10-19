Ни одна партия в Раде не объяснила, куда потратила 693 млн грн

По состоянию на 18 октября ни одна из представленных в Верховной Раде партий не подала финансового отчета за 2021 год.
Об этом сообщает "Слово і діло"
На сайте НАПК отсутствуют отчеты партий "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и ОПЗЖ за первый, второй и третий кварталы прошлого года.
По закону партии должны представлять отчеты ежеквартально, но не позднее чем на сороковой день после окончания отчетного квартала.
Однако, из-за пандемии коронавируса появилась законная возможность тянуть с подачей - не позднее чем на 40 день после окончания карантинных мероприятий.
Согласно постановлению Кабинета министров, такие меры действуют до 31 декабря.
Учитывая это, последним днем представления ежеквартальных отчетов за 2020 и 2021 года является 9 февраля.
"Партии могли подавать отчеты, как и раньше, не затягивая. Ведь политическая жизнь не стоит на месте, партийные офисы работают, на билбордах и в СМИ продолжает появляться политическая реклама, проводятся уличные акции и другие мероприятия.
Но партии не спешат сдавать отчеты, хотя год уже почти закончился", - сообщили в НАПК.
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Все парламентские партии ежеквартально получают средства из государственного бюджета на уставную деятельность: работу офисов, рекламу, оплату труда своих волонтеров и региональных офисов и т. д.
По подсчетам Нацагентства, пять парламентских партий в этом году получили более 693 млн грн. О том, куда потратили эти средства, они должны отчитываться ежеквартально.
В сентябре СМИ сообщали, что форумы президента проводила фирма Goodmedia, которая официально принадлежит жене заместителя руководителя президентского Офиса Кирилла Тимошенко. Форумы оплатили олигархи, а фирма получила миллионы гривен.
Также Goodmedia заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" во время местных выборов 2020 года.
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