Ни одна партия в Раде не объяснила, куда потратила 693 млн грн

Все парламентские партии ежеквартально получают средства из государственного бюджета. Фото: @NationalBankOfUkraine

По состоянию на 18 октября ни одна из представленных в Верховной Раде партий не подала финансового отчета за 2021 год.

Об этом сообщает "Слово і діло"

На сайте НАПК отсутствуют отчеты партий "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и ОПЗЖ за первый, второй и третий кварталы прошлого года.

По закону партии должны представлять отчеты ежеквартально, но не позднее чем на сороковой день после окончания отчетного квартала.

Однако, из-за пандемии коронавируса появилась законная возможность тянуть с подачей - не позднее чем на 40 день после окончания карантинных мероприятий.

Согласно постановлению Кабинета министров, такие меры действуют до 31 декабря.

Учитывая это, последним днем представления ежеквартальных отчетов за 2020 и 2021 года является 9 февраля.

"Партии могли подавать отчеты, как и раньше, не затягивая. Ведь политическая жизнь не стоит на месте, партийные офисы работают, на билбордах и в СМИ продолжает появляться политическая реклама, проводятся уличные акции и другие мероприятия.

Но партии не спешат сдавать отчеты, хотя год уже почти закончился", - сообщили в НАПК.

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Все парламентские партии ежеквартально получают средства из государственного бюджета на уставную деятельность: работу офисов, рекламу, оплату труда своих волонтеров и региональных офисов и т. д.

По подсчетам Нацагентства, пять парламентских партий в этом году получили более 693 млн грн. О том, куда потратили эти средства, они должны отчитываться ежеквартально.

В сентябре СМИ сообщали, что форумы президента проводила фирма Goodmedia, которая официально принадлежит жене заместителя руководителя президентского Офиса Кирилла Тимошенко. Форумы оплатили олигархи, а фирма получила миллионы гривен. Также Goodmedia заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" во время местных выборов 2020 года.