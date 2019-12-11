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среда, 11 декабря 2019 19:48

Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"

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Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в &quot;Слуге народа&quot;
В "Слуге народа" обостряют внутренний раскол, говорит эксперт. Фото: УНІАН

Дела против пятого президента Петра Порошенко завершатся пшиком.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"Шансы на преследование Порошенко почти нулевые. Запад дал четкий сигнал - этого делать нельзя.

Зеленскому уже напоминают о Януковиче. На западе любые уголовные дела против пятого президента воспримут, как политические. А последствия будут, как для Януковича, когда от него отвернулись западные партнеры. Для Зеленского это автоматически отразится на политической поддержке и получении следующего транша МВФ, любой другой помощи.

Генпрокурор Рябошапка не вносит представления. Потому что есть прозападным, ориентируется на позицию ЕС и США. Он прекрасно понимает политические последствия и для себя, и своей репутации, если внесет представление на отмену неприкосновенности с Порошенко", - говорит эксперт.

"Слуга народа" проводила внутренний опрос, потому что у фракции нет голосов на отмену неприкосновенности.

Пророссийская группа Коломойского, в которой в частности входят Дубинский, Бужанский пытается наэлектризовать ситуацию во фракции. Обострить внутренний раскол, который и так существует.

То, что депутатская неприкосновенность отменяется с 1 января - большой миф. Она остается в полной мере. В Уголовном кодексе остаются нормы, которые позволят депутатам пользоваться иммунитетом", - также говорит Виктор Таран.

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко по факту возможной государственной измены при подписании Минских соглашений.

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