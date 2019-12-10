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вторник, 10 декабря 2019 19:49

Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене

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  ГБР открыло дело против Порошенко по факту госизмены. Фото: Focus.ua
ГБР открыло дело против Порошенко по факту госизмены. Фото: Focus.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко по факту возможной государственной измены при подписании Минских соглашений.

Соответствующую информацию подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Радио Свобода.

Об открытии дела против Порошенко также сообщал бывший чиновник времен экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegam-канале. Он также прикрепил скан копию уведомления о начале досудебного расследования.

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Обвинениями в адрес Петра Порошенко пытаются отвлечь внимание от катастрофических провалов почти по всем направлениям деятельности новой власти. Об этом заявил сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов.

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