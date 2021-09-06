Прокуратура открыла дело из-за пыток Джелялова

Из-за пыток заместителя главы Меджлиса открыли дело. Фото: ua.news

Прокуратура открыла уголовное дело по факту пыток российскими оккупантами в Крыму заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова.

Представителя Меджлиса незаконно задержали российские силовики 4 сентября. Об этом сообщает Прокуратура АР Крым.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны.

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"Незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и является военным преступлением, и в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда - преступлением против человечности", - отметили в прокуратуре.

В оккупированном Крыму пытали задержанного заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. Ситуацию на контроль взял Офис генерального прокурора. Джелялова и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в диверсии. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.