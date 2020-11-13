Прокремлевский пропагандист Шарий распространяет фейк о Зеленском

Пророссийский блогер Анатолий Шарий озвучил фейковую информацию о том, что больной коронавирусом президент Владимир Зеленский якобы фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фото было сделано еще в 2016 году.

Об этом пишет экс-журналист Сергей Лещенко в Telegram-канале.

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"Пророссийский блогер и глава партии самого себя Шарий разогнал на многомиллионную аудиторию фейк о том, что президент Зеленский во время лечения от коронавируса фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фотография Зеленского с врачами была сделана в 2016 году в Израиле", - говорится в сообщении.

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По словам Лещенка, сегодня он опубликует призыв к новой американской администрации Джо Байдена принять меры для блокирования страницы Анатолия Шария в Youtube за целенаправленное распространение лжи и подрыв основ демократии с применением инструментов социальных сетей.

Ранее журналисты сообщали, что сайты блогера Анатолия Шария обслуживают из московского офиса. Обслуживает тот же провайдер, и ресурсы информационной войны страны-оккупанта РФ против Украины. А по сообщению "Слидство.Инфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании. Международная экспертная группа "Bellingcat" заявила, что прокремлевский пропагандист, который утверждал, что перехват СБУ по катастрофы MH17 является "фальшивкой", пользовался фейком ГРУ.