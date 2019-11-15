Продажи земли иностранцам без референдума не будет - Разумков

Разумков рассказал о рынке земли. Фото: ТСН

Земельный рынок Украины, который будет создан в рамках земельной реформы, может быть открыт для иностранцев только по результатам общенародного референдума.

Дмитрий Разумков опроверг информацию о том, что референдум касательно открытости земельного рынка для иностранных граждан проведут "между первым и вторым чтением", об этом спикер парламента заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Это не соответствует действительности, потому что это невозможно физически – подготовить, провести референдум... Сейчас нет закона о референдуме... О чем говорил президент, о чем было согласовано, насколько я понимаю, с большинством парламента... Позиция номер один: рынок земли будет открываться, он будет открываться для физических лиц и он будет открываться для юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане", – заявил он.

При этом Разумков дополнительно отметил, что о передаче корпоративных прав на землю компаниям, владельцами или бенефициарами которых являются иностранцы, и речи не идет.

"Относительно референдума: референдум состоится и только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", – заверил спикер.

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Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.