Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. ОНЛАЙН

Верховная Рада начала рассмотрение правительственного законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

За законопроект взялись через 3 часа с начала утреннего заседания.

Автор: Ян Доброносов

Перед этим спикер Дмитрий Разумков предложил продолжить работу до 15.00. Это поддержали 234 нардепа.

Возле президиума собрались представители "ОПЗЖ" и "Батькивщины".

К трибуне вышел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Я начну с цитаты. Маргарет Тэтчер верила в демократию, основанную на собственности. Делала все для того, чтобы люди могли себе позволить свое собственное жилье. Я тоже верю в демократию, основанную на собственности. Земля принадлежит народу Украины. Поэтому должны предоставить гражданам возможность распоряжаться своей землей. Дать людям возможность владеть этой землей.

Львиная доля сельскохозяйственных земель, 27 миллионов гектаров, находится в частной собственности. Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным. Чтобы он получал справедливую арендную плату за свою землю. Чтобы он был способен продать один участок и купить другой", - сказал чиновник. В это время его перекрикивали бывшие "регионалы".

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13 ноября Верховная Рада в первом чтении рассмотрит 11 законопроектов о рынке земли в Украине. Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.