11 законопроектов о земле: Рада начала заседание

В Раде зарегистрировались 266 депутатов. ФОТО: Facebook "Слуги народа"

Верховная Рада 13 ноября в первом чтении рассмотрит 11 законопроектов о рынке земли в Украине.

Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

Основным документом является законопроект №2178, внесенный Кабинетом министров. Он предусматривает отмену запрета на продажу земель с / х назначения. Один человек или компания вместе со связанными лицами совокупно сможет купить не более 15% с / х земель в пределах одной области или 0,5% всех земель с / х назначения в Украине. Первоочередное право на покупку земли получит ее арендатор. Купить землю смогут граждане Украины, общества, государство и юрлица, образованные по украинским законам.

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Еще 10 законопроектов являются альтернативными к №2178. В частности, среди них предложения лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, депутата "Оппозиционные платформы - За жизнь" Натальи Королевской, мажоритарщика от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Также депутаты рассмотрят изменения в Земельный кодекс по уменьшению регуляции в сфере земельных отношений, изменения в закон "О нотариате", в Кодекс из процедур банкротства и другие. В общем - 24 законопроекта (без учета альтернативных).

В Раде зарегистрировались 266 депутатов. Для принятия решения необходимо собрать 226 голосов.