Продавать сигареты хотят с 21 года - законопроект

В парламенте написали законопроект касательо сигарет.

Продажу ароматизированных сигарет предлагают запретить. А допустимый возраст для покупки сигарет - увеличить с 18 до 21 года.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Законопроект №2813 также имеет целью запретить рекламу сигарет в магазинах, сообщили в парламенте.

В действующем законодательстве не найти положение о продаже электронных сигарет. Именно поэтому в законопроекте предлагают регулировать их как табачные изделия. Норму же о введении запрета продажи электронных сигарет несовершеннолетним, по исследованиям КМИС в 2019 году, поддерживают 89% украинцев.

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Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что документ полностью соответствует директивам Европейского Союза.

Законопроект имеет главной целью улучшение здоровья населения и роста продолжительности жизни в Украине. В частности, он и будет способствовать практическому выполнению международных обязательств Украины по защите здоровья людей от вредного воздействия табака, сообщается на странице ВР в Facebook.

Ранее в Кабинете министров сообщали, что собираются изменить закон, регулирующий оборот электронных сигарет.