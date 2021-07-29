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четверг, 29 июля 2021 19:29

Прочь российского крота - под ОП прошла акция активистов

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Прочь российского крота - под ОП прошла акция активистов

Активисты провели у Офиса президента Зеленского акцию "Долой российского крота" с требованием провести расследование и вычистить предателей из Офиса. Активисты отмечают, что это вопрос национальной безопасности, потому что информация из самых высоких кабинетов государства становится известной стране-агрессору, которая ведет войну против Украины. По мнению участников акции, в частности, произошла утечка информации между 25 июля 2020, когда состоялось совещание у президента, и 29 июля, когда "вагнеровцев" задержали в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Мы подозреваем, что российскийи "крот" в окружении президента слил не только о "вагнеровцах", но и много другой секретной информации. Мы думаем, что он привел на должности в Офис президента много озлобленных российских крыс, и это место давно требует очистки", - говорит активист, участник акции Александр Махиня.

Он сообщил, что после завершения акции крота, которого назвали Андреем, и крыс передадут президенту Зеленскому как напоминание о проблеме, которая существует у него в Офисе.

"Почему именно сегодня эту акцию мы проводим у Офиса президента? Потому что 29 июля 2020 наша власть позорно провалила, позорно "слила" спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Этим кротом Андреем и этими вредителями мы хотели показать и сказать Зеленскому, что в его окружении есть кроты, есть крысы. И мы требуем зачистить Офис президента, мы требуем зачистить административный аппарат от вредителей", - отмечает активист.

Александр Махиня надеется, что президент отреагирует на эту акцию, хотя он и не очень активно реагирует на все события, происходящие в стране, и в частности на фронте.

Он также подчеркнул, что в вопросе расследования срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинское руководство делает недостаточно.

"Этой инсталляцией мы также хотели показать, что этот крот Андрей и его крысы пытаются зачистить Офис президента, зачистить аппарат разведки от людей, которые напрямую участвовали в подготовке операции по задержанию "вагнеровцев". То есть они хотят помешать объективному расследованию этой спецоперации", - говорит Александр Махиня.

Активист, участник акции Роман Тищенко добавляет, что назвали крота Андрей именно российской том, что он работает на страну, которая ведет войну против Украины.

"Подобные крысы и подобные вредители расползлись по всему административному аппарату и подтачивают нашу государственность - это нас беспокоит больше всего", - добавляет Роман Тищенко.

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Дата
29
июля

Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию

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