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понедельник, 23 августа 2021 19:55

"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
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По итогам встречи подписывают совместную декларацию
Фото: МИД
Приехали 46 делегаций
От саммита дарят блокнот, ручку, журнал о Крыме и браслет
После выступления Зеленского дают пищу – пасту с овощами, жареную на гриле красную рыбу, овощи, салаты, пирожные
Копию подписанной декларации Зеленский отдает СМИ

Президент Владимир Зеленский пригласил Россию принять участие в "Крымской платформе", чтобы "исправить историческую ошибку". Такое заявление сделал во время саммита в Киеве 23 августа. Журналистов за четыре часа встречи к гостям не пустили.

Как прошел саммит "Крымской платформы" – в репортаже Gazeta.ua.

"Крымская платформа" – дипломатическая инициатива Украины, в перспективе – международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова. 26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита "Крымской платформы".

Приехали 46 делегаций: в частности, девять президентов, четыре премьеров, 14 министров иностранных дел. Два государства представили министры обороны, два – министры энергетики. Еще два – спикеры парламентов. От еще восьми стран приехали послы в Украине. Были и заместитель генерального секретаря НАТО, генеральный секретарь ГУАМ. Принял участие председатель Европейского Совета Шарль-Мишель.

Саммит "Китайской платформы" начинается в 12 часов в выставочном центре "Парковый". Подъезд заранее перекрыли. Машины встречает граница Нацгвардии.

Аккредитовали близко 350 журналистов. Их везут с улицы Институтской четыре автобуса с 8 утра. Работников СМИ проверяет десяток охранников. Ждать приходится стоя. С 9 до 11:30 – перерыв. В это время водители ушли в "Макдональдс" на Крещатике. Охранники рассказывают, что утром нигде не смогли купить кофе – все взяли полицейские. Они перекрывают дороги и регулируют движение в центре города.

Перед дверью выставочного центра гостей встречает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В самом "Парковом" – президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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В каждом автобусе едет охранник.

Около 11 часов семьи героев Небесной сотни неподалеку стойки регистрации поднимают флаг Украины – на месте, где строят Музей Революции достоинства. Поют гимн Украины. Охранник и сотрудник канала "НАШ" слушают гимн сидя.

Открывает саммит певица Джамала песней "1944", посвященной депортации крымскотатарского народа, с которой в 2016 году выиграла "Евровидение".

Первое слово дают Зеленскому.

"Крым не должен исчезнуть с повестки дня еще на 7 лет. Поэтому уже сегодня мы должны сосредоточиться на решении конкретных проблем – это усиление санкций, защита прав человека, преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", – говорит президент.

На второй этаж, где проходит встреча, СМИ не пускают. У лифтов караулят охранники. Журналистам предлагают кофе, чай, соки. На одном из столов – крымскотатарская посуда, цветы. Рядом дают пищу – бутерброды, хамон, колбасы, салаты. Трансляция саммита идет из четырех мониторов. Есть несколько десятков кресел со столиками, четыре дивана, несколько столов для работы с ноутбуками. От саммита дарят блокнот, ручку, журнал о Крыме и браслет.

У рукомойников плакаты, которые объясняют как 30 секунд мыть руки. Украинцам предлагают мысленно петь припев песни "Два кольори", иностранцам – "We are the champions".

На саммите присутствовали 46 делегаций. Слово дают и председателю Верховной Рады Разумкова.

"Российская Федерация отделила материковую часть Украины от полуострова Крым колючей проволокой и блокпостами. Но она никогда не сможет ментально отделить украинских граждан, которые живут здесь, и живущих там. Потому что это единый народ", – говорит спикер парламента.

"Крым рано или поздно вернется в состав Украины", – говорит президент Латвии Ґитанас Науседа.

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что "поляки понимают украинцев". "Можете рассчитывать на нашу поддержку", – говорит он.

К журналистам на первый этаж спускается народный депутат Ахтем Чийгоз.

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"С нами здесь, несмотря на давление ФСБ, оккупационных властей, активисты крымско-татарские, члены Меджлиса – приехали ночью, прошли все "замечания ", мягко говоря. И их предупредили – откровенно угрожали. А теперь на этих людей ждет обратной путь", – говорит нардеп.

Добавляет: "Сегодня Разумков заявил, что мы создаем парламентское измерение "Крымской платформы". Это месседж миру, что мы будем на уровне парламентских институтов объединять усилия против оккупанта России. Мы все вместе будем бороться".

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказывает, сколько крымских татар русские заставили уехать из своих домов.

"Крымские татары снова оказались под властью оккупационного режима, который по многим параметрам даже хуже советского. И снова под давлением оккупантов вынуждены покидать свою Родину. За прошедшие 7,5 лет им удалось выжить из Крыма около 30 000 крымских татар. А завезли в Крым за разными оценками от 6000 до полутора миллионов российских граждан", – говорит Джемилев.

За полчаса до СМИ выйдет президент, собираются десятки вооруженных охранников. Занимают весь коридор, где начинается лестница на второй этаж. Заключительное выступление президент начинает в половине 14 часов.

"Я обещаю, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации. Думаю, что эта подпись будет последней на последнем саммите "Крымской платформы" в Ялте", – говорит Зеленский.

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Добавляет: "Вопрос Крыма не закрыт. Крым – это Украина". Копию подписанной декларации Зеленский отдает СМИ.

Иностранные журналисты жалуются, что последние слова президента не перевели на английский. "Нет вопросов, ни перевода", – заключает один из них. После выступления Зеленского дают пищу – пасту с овощами, жареную на гриле красную рыбу, овощи, салаты, пирожные.

За обедом говорят о саммите – жалуются, что СМИ не дали доступа на второй этаж. Транслировать панельные дискуссии не стали, но и журналистов на них не пустили. Иностранцы рассказывают, что за рубежом призывают быть дружественными с Россией. "Это причина, почему я здесь", – говорит одна англоязычная журналистка.

По дороге к автобусу рассказывают, что на саммит без аккредитации пытались попасть работники пророссийского издание "Страна". Искали проход через Труханов остров. Но пройти не смогли.

По итогам встречи подписывают совместную декларацию, а президент Зеленский приглашает Россию принять участие в платформе.

Саммит "Крымской платформы" длился 4 часа.

Делегаты учредительного саммита "Крымской платформы" приняли совместную декларацию. В документе участники саммита подтвердили свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией.

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