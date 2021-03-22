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понедельник, 22 марта 2021 17:39

"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо

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&quot;Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны&quot; - Стерненко написал новое письмо
Стерненко написал письмо после акции протеста на Банковой. Фото: @ssternenko

Общественный деятель Сергей Стерненко, который 5-ю неделю находится в следственном изоляторе, написал новое письмо.

Письмо зачитал блогер Денис Казанский.

"Приветствую вас, друзья. Пишу вам из тюремной камеры, в которой, представьте себе, какой ужас, нет обрисованных стен. Такие же, думаю, чистые стены сейчас и в камере СИЗО, где держат в заложниках Антоненко. Но я не впадаю в отчаяние . Мне не больно от того, что я в неволе. От того, что Антоненко не может увидеть родных. Мне не больно, что никто из тех, кто пытался меня убить, не наказан. От того, что меня посадили по заказу российской агентуры. Мне не больно ни от одной несправедливости, так как я имею чистые тюремные стены, и даже табличка с номером моей камеры никак не обрисована.

Это был одновременно и худший, и лучший день рождения в моей жизни. Ведь встретил я его не в кругу родных и близких, а в тюрьме. Но и в то же время у меня была самая большая в стране вечеринка и крутой подарок - ваше неравнодушие.

По телевидению сейчас ведутся дискуссии о том, можно ли было так протестовать. Можно ли рисовать на стенах, требуя справедливости. Я хочу задать другой вопрос: что делать гражданам, когда власть перестает их слышать?

За более чем год прошли десятки, если не сотни акций протеста против произвольного заключения Рифа, Зеленский и команда на них не реагируют вообще. Делают вид, что ничего не произошло.

Мы выходили на протесты, когда "рыга" Шкарлета назначили министром образования. Власть проигнорировала. Палач Майдана из команды Портнова Татаров после своих преступлений стал членом команды президента. Зеленский не только его не уволил, но и стал защищать от ответственности.

Начальник полиции Киевщины после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова пошел на повышение. Аваков - до сих пор министр. И таких примеров множество. Мы протестуем, а власть над нами просто смеется.

Система не желает меняться и хочет в дальнейшем сохранять худшие традиции Януковича. В росте протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. Виноваты те, кто эту несправедливость породил: Аваков, Венедиктова, шестерки Портнова Татаров и Смирнов и черти в мантиях, которые выполняют их указания.

Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности.

Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички", - написал Стерненко.

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20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова.

Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях Офиса президента, запускали фейерверки.

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Дата
22
марта

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