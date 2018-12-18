Признание Россией террористических псевдореспублик несет для нее новые риски санкций - Николаенко

 
Ексклюзивы
1/5
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1152
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
3 Просмотров: 648
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2358
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 153
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1476
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 828
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2250
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 801
Фото
Все фото
4
7
4
3
8
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Вакарчук напомнил о Майдане
Вакарчук напомнил о Майдане
Нардеп &quot;выгуляла&quot; заграничный паспорт
Нардеп "выгуляла" заграничный паспорт
Жена кума Путина похвасталась фотосессией для Dolce &amp; Gabbana
Жена кума Путина похвасталась фотосессией для Dolce & Gabbana
Видео
Все видео
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1233
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2250
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1422
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2952
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1080
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 576
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 12:46

Признание Россией террористических псевдореспублик несет для нее новые риски санкций - Николаенко

  Комментировать
Признание Россией террористических псевдореспублик несет для нее новые риски санкций - Николаенко
Глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко: "Запад воюет с Россией украинскими руками. Поэтому задача Украины – найти путь, на котором как можно скорее перестанут гибнуть украинцы". Фото: znaj.ua

В Украине есть те, кто более терпимо относится к России, а есть те, кто настроен радикально против любых отношений с этой страной. Среди первых много жителей приграничных областей, которые достаточно часто ездят в РФ на заработки, а среди вторых гораздо больше тех, кто не зависит от РФ в экономическом плане. Однако на общегосударственном уровне отношения между странами вряд ли могут еще более ухудшиться, несмотря на заявления главы российского МИД о рисках признания Л/ДНР.

Об этом в эфире ObozTV заявил дипломат, глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Россия осуществила акт агрессии в отношении Украины, аннексировала Крым. Хуже, чем сейчас, отношения между государствами уже не могут стать. И неважно, признает РФ Л/ДНР или не признает. А вот для России признание этих "республик" может стать триггером усиления санкций Запада. Кроме того, это будет вразрез с теми заявлениями, которые делала российская власть о том, что конфликт на Донбассе якобы внутриукраинский", - подчеркнул политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минск не может быть независимой площадкой для переговоров с Россией - Полочанинов

По словам главы "Основы", даже в случае признания Россией псевдореспублик, Украине не приходится рассчитывать на помощь НАТО, поскольку наша страна не является членом Альянса. Все, что Запад может сделать в случае признания РФ террористических республик – усиление обеспокоенности, предоставление военных тренеров.

"Если бы у Запада вообще была позиция воевать с Россией, они бы давно уже это сделали. Сегодня Запад воюет с Россией украинскими руками. Поэтому задача Украины – найти путь, на котором как можно скорее перестанут гибнуть украинцы в этом геополитическом противостоянии. Ведь это не война Украины и России, в этом конфликте много измерений", - пояснил Николаенко и добавил, что если раньше Украина воспринималась на международной арене как ключ к улучшению взаимоотношений между США и РФ, то сейчас она скорее заложник обострения таких отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Россия потеряет остальную Украину, если признает так называемые ДНР и ЛНР. "Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Признание Россией террористических псевдореспублик несет для нее новые риски санкций - Николаенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 55102
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 25922
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 24206
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 16906
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 16496
Политика
Рада приблизила украинскую армию к стандартам НАТО
Рада приблизила украинскую армию к стандартам НАТО Просмотров: 99
Ярош с добровольцами получил награды
Ярош с добровольцами получил награды Просмотров: 189
Рада включила в повестку дня продолжение земельного моратория
Рада включила в повестку дня продолжение земельного моратория Просмотров: 423
Тимошенко выразила принципиальное решение партии "Батькивщина" относительно моратория на продажу земли
Тимошенко выразила принципиальное решение партии "Батькивщина" относительно моратория на продажу земли Просмотров: 180
Жеваго рассказал, почему мост через Днепр выгоднее строить не в Кременчуге
Жеваго рассказал, почему мост через Днепр выгоднее строить не в Кременчуге Просмотров: 243
Больше всего комментируют
17
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
7
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
4
Порошенко рассказал, как Путин побоялся говорить с ним по телефону
Голосов: 32779
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua