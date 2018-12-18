Признание Россией террористических псевдореспублик несет для нее новые риски санкций - Николаенко

Глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко: "Запад воюет с Россией украинскими руками. Поэтому задача Украины – найти путь, на котором как можно скорее перестанут гибнуть украинцы". Фото: znaj.ua

В Украине есть те, кто более терпимо относится к России, а есть те, кто настроен радикально против любых отношений с этой страной. Среди первых много жителей приграничных областей, которые достаточно часто ездят в РФ на заработки, а среди вторых гораздо больше тех, кто не зависит от РФ в экономическом плане. Однако на общегосударственном уровне отношения между странами вряд ли могут еще более ухудшиться, несмотря на заявления главы российского МИД о рисках признания Л/ДНР.

Об этом в эфире ObozTV заявил дипломат, глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Россия осуществила акт агрессии в отношении Украины, аннексировала Крым. Хуже, чем сейчас, отношения между государствами уже не могут стать. И неважно, признает РФ Л/ДНР или не признает. А вот для России признание этих "республик" может стать триггером усиления санкций Запада. Кроме того, это будет вразрез с теми заявлениями, которые делала российская власть о том, что конфликт на Донбассе якобы внутриукраинский", - подчеркнул политик.

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По словам главы "Основы", даже в случае признания Россией псевдореспублик, Украине не приходится рассчитывать на помощь НАТО, поскольку наша страна не является членом Альянса. Все, что Запад может сделать в случае признания РФ террористических республик – усиление обеспокоенности, предоставление военных тренеров.

"Если бы у Запада вообще была позиция воевать с Россией, они бы давно уже это сделали. Сегодня Запад воюет с Россией украинскими руками. Поэтому задача Украины – найти путь, на котором как можно скорее перестанут гибнуть украинцы в этом геополитическом противостоянии. Ведь это не война Украины и России, в этом конфликте много измерений", - пояснил Николаенко и добавил, что если раньше Украина воспринималась на международной арене как ключ к улучшению взаимоотношений между США и РФ, то сейчас она скорее заложник обострения таких отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Россия потеряет остальную Украину, если признает так называемые ДНР и ЛНР. "Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал он.