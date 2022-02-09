Привитые бустерной дозой получат дополнительные 500 грн: назвали дату

Дополнительных 500 грн для вакцинированных бустером в рамках "єПідтримки" можно будет получить с 14 марта. Фото: pixabay.com

С 14 марта вакцинированные бустером украинцы от 14 лет смогут получить дополнительных 500 грн от государства.

Такие изменения в постановление относительно президентской программы "єПідтримка" сегодня принял Кабинет министров, сообщил премьер Денис Шмигаль на заседании правительства 9 февраля, передает Gazeta.ua.

"Кабинет министров также продлил сроки использования 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 с четырех до девяти месяцев", - говорится в сообщении.

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Люди от 60 лет и лица с инвалидностью первой и второй группы смогут использовать средства на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет действовать до 18 декабря 2022 года.