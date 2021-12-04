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суббота, 04 декабря 2021 13:44

"Приветствовал и все": Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов

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&quot;Приветствовал и все&quot;: Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов
Савик Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов. Фото: news.ua

Журналист и телеведущий Савик Шустер подтвердил, что олигарх Ринат Ахметов был на его дне рождения в Вильнюсе.

При этом Шустер подчеркнул, что политику они не обсуждали. Об этом он сказал в эфире своего шоу на телеканале "Україна24".

"Прилетел человек, поздравил, ну, и все. Какой государственный переворот? Кто говорил о политике. Я со своими детьми буду обсуждать это? Или с литовскими парламентариями? Или с Дмитрием Гордоном? Это чистая абсолютная манипуляция", – сказал Шустер.

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22 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото с подписью: "Это именно то, что вы подумали", на котором он, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский стоят с доспехами на берегу озера.

Журналисты "Украинской правды" провели расследование, что все они, а также ряд украинских политиков летали в Вильнюс на празднование дня рождения Савика Шустера. Отдельным чартером через Париж в Вильнюсе оказался и Ринат Ахметов.

Ахметов летал за границу, чтобы встретиться с лояльными к нему политиками и общественными деятелями. Цель поездки – избрать будущего президента Украины, а также кандидатов в депутаты Верховной Рады, говорится в расследовании.

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Дата
04
декабря

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