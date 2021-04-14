Притула: Рудык отказала мне в предложении возглавить ячейку "Голоса"

В прошлом году Сергей Притула баллотировался в мэры Киева. Фото: Facebook.com/ruslan.koshovenko

Председатель партии "Голос" Кира Рудык отказала волонтеру Сергею Притуле в его предложении возглавить киевскую ячейку партии. Об этом Притула рассказал в интервью BBC News Україна

"В декабре я предложил руководству партии позволить мне возглавить киевскую организацию, что было бы логичным продолжением кампании.

Мэрские выборы не выиграли, но фракция из девяти человек в Киевсовете появилась не в последнюю очередь благодаря моим усилиям. И я готов нести ответственность за их работу при условии, что свою деятельность они будут согласовывать со мной.

По состоянию на декабрь руководитель Киевской городской организации - это была моя амбиция. Однако мне отказали.

Это прерогатива председателя партии по согласованию с политсоветом. Я общался с ней, и она отказала", - рассказал волонтер.

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"Мне нужна была какая-то номинальная должность, ведь я не мог просто быть "классный пацан из партии "Голос". Предложили заместителя председателя - эта должность не имела слишком много полномочий, ответственности - чуть-чуть, да", - пояснил Притула.

Он является рядовым членом "Голоса".

"Когда председатель партии начинает рассказывать о каких-то возможных коалиционных историях со "слугами" - извините, это немного не то, под чем мы подписывались, когда заходили на борт корабля под названием "Голос". Если один человек ошибается в том, куда должна двигаться партия, то на это должен быть надлежащий ответ от других членов партии", - сказал Притула.

"Люди меня спрашивали: у тебя есть желание возглавить партию, если мы решим на съезде переизбрать руководство? Я сказал, что амбиция у меня есть, и я не буду этого отрицать. Но если кто-то будет считать, что фигура Притулы достаточно контроверсионная, что я не потяну партию и мне лучше быть на других позициях - вопросов нет. Выберите любого другого функционера, к которому есть доверие партийцев", - заявил волонтер.

В феврале партия "Голос" сообщила, что Сергей Притула вышел из ее политсовета. На выборах мэра Киева в октябре прошлого года он занял 3-е место. За него проголосовали 7,87% избирателей. В 1-м туре победил действующий мэр Виталий Кличко.