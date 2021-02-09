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вторник, 09 февраля 2021 19:03

Притула вышел из политсовета "Голоса"

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Притула вышел из политсовета &quot;Голоса&quot;
Сергей Притула останется членом партии "Голос". Фото: instagram/Сергей Притула

Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" и сложил полномочия заместителя председателя партии.

"Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения национального плана "Голоса" на 2021 год", - сообщили в пресс служба партии, передает "Суспільне".

За програмное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международное - Андрей Осадчук, парламентское - Ярослав Железняк. Кадровые изменения утвердили на съезде "Голоса" 29 января.

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Притула останется членом партии и будет работать над ее развитием.

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента, нынешнего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы более 22% украинцев, уверенных в своем выборе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

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