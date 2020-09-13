Притула появился в компании с Нефедовым

Волонтер, будущий кандидат в мэры Киева Сергей Притула опубликовал фото, где он за кофе с бывшим председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым.

"Пьем кофе. Общаемся. Обмениваемся мнениями и идеями.

Но это, конечно же, не так интересно, как будет почитать комментарии под этим сообщением)))))! ", - написал Притула в Facebook.

Вместе с ними за столом председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

Максима Нефедова уволили с должности председателя ГТС в апреле. После увольнения он заявил, что власть ошибочно рассматривает ведомство как "печатную машинку".

Нефедов создавал систему публичных закупок ProZorro.

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5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану, 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых, городских голов. Местные выборы запланированы на 25 октября.