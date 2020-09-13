Притула появился в компании с Нефедовым

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Просмотров: 1224
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 954
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 675
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1503
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1269
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 603
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1692
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
3
5
4
1
7
В Славянске рекламу Штепы разрисовали словами &quot;русиш швайне&quot;
В Славянске рекламу Штепы разрисовали словами "русиш швайне"
Переселенцы пикетировали Офис президента
Переселенцы пикетировали Офис президента
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
ГБР вызывает Лероса на допрос
ГБР вызывает Лероса на допрос
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Видео
Все видео
"Вы хотите дипломатическую войну? - украинского посла обыскали белорусские пограничники
"Вы хотите дипломатическую войну? - украинского посла обыскали белорусские пограничники
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
Приехавшие в Украину белорусские оппозиционеры уклонились от вопроса о Крыме
Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк
Из-за представления Зеленским "слуг" на выборы перекрыли парк
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Притула опубликовал первый предвыборный ролик
Притула опубликовал первый предвыборный ролик
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 171
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2466
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 702
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10035
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 234
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
11 сентября 2020
Просмотров: 513
Виніс зі школи
Закінчувалася остання в моєму школярському житті лінійка. Висловивши завчену віру в нашу здатність подолати численні труднощі на відкритих перед нами ...
воскресенье, 13 сентября 2020 14:13

Притула появился в компании с Нефедовым

  Комментировать

Волонтер, будущий кандидат в мэры Киева Сергей Притула опубликовал фото, где он за кофе с бывшим председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым.

"Пьем кофе. Общаемся. Обмениваемся мнениями и идеями.

Но это, конечно же, не так интересно, как будет почитать комментарии под этим сообщением)))))! ", - написал Притула в Facebook.

 

Вместе с ними за столом председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

Максима Нефедова уволили с должности председателя ГТС в апреле. После увольнения он заявил, что власть ошибочно рассматривает ведомство как "печатную машинку".

Нефедов создавал систему публичных закупок ProZorro.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притула опубликовал первый предвыборный ролик

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану, 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Притула появился в компании с Нефедовым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

В прямом эфире раздали 276 автомобилей

Тысяча осужденных взяли под контроль тюрьму

Сооружение монумента Кобзарю поддержал президент США

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 34923
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
20-летняя модель вызвала невероятный ажиотаж откровенными фото
5
 1 Просмотров: 19675
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
Французская модель позировала обнаженной напротив Эйфелевой башни
5
 Просмотров: 12429
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
Гороскоп на 12-13 сентября: стоит ли бояться мистической даты
 Просмотров: 7497
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 6192
Политика
Иранский режим казнил чемпиона из классической борьбы
Иранский режим казнил чемпиона из классической борьбы
В правительстве возмутились многолюдными гуляниями в Днипре во время Covid-19
В правительстве возмутились многолюдными гуляниями в Днипре во время Covid-19 Просмотров: 288
В США назвали санкции против Деркача предупреждением тем, кто продвигает интересы Путина
В США назвали санкции против Деркача предупреждением тем, кто продвигает интересы Путина Просмотров: 207
Коломойский покупает журнал
Коломойский покупает журнал Просмотров: 846
Байден предупредил о самой серьезной проблеме человечества
Байден предупредил о самой серьезной проблеме человечества Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
6
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
5
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
2
Кравчук сделал громкое заявление о Минских соглашениях
2
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
2
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
Голосов: 17711
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua