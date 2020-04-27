Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день

В реформе наступила пауза, а возможно и откат назад, говорит Нефедов.

Уволенный с должности председателя Государственной таможенной службы Максим Нефедов говорит, что ведомство ошибочно рассматривают, как "печатную машинку".

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник.

"Я руковожу Государственной таможенной службой по 8 декабря. То есть прошло 4 месяца. Победили ли мы за это время коррупцию? Ну конечно нет. Я пришел с реформой, которая рассчитана на 1,5 года. Я понимаю, что у нас советский подход - "пятилетка за один день". Но тем не менее за четыре месяца мы сделали существенный шаг вперед. Очень надеюсь, что те, кто придут после нас, будут работать лучше".

"Таможня не может выполнить тот бюджет, который приняли в совершенно иных экономических реалиях. Все говорят об экономическом кризисе, какие сложности переживает страна.

В то же время у политиков почему-то отношение к таможне не как к органу, который обеспечивает безопасность границ, безопасность импорта и экспорта. А как к определенной печатной машинке, которая выдает на-гора. Ну сказали 30 миллиардов - 30. Сказали 50 - 50. Независимо от того, в каком состоянии находится экономика.

Таможня за первый квартал не выполнила план, который был утвержден в сентябре на 20%. Почему? Банально в первую очередь это вопросы курса. Курс, который был в первом квартале, отличается на 6,5% от того, который заложили в бюджет. И второе - динамика импорта. В бюджет почему-то заложили супер-оптимистические темпы роста импорта на 11, 3%. В то время, как в реальности импорт упал за этот период на 2%. Добавьте эти две цифры и вы получите даже больше, чем то недовыполнение, которое показывает таможня", - сказал бывший чиновник.

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Также Нефедов рассказал, что "упал импорт промышленного оборудования, дизеля, газа, угля".

"Почему? Потому что падает промышленное производство, к сожалению, не летают самолеты, не ездят пассажирские поезда, существенно уменьшилось количество вообще перевозок. Цены на нефть, которые фьючерсы иногда достигают отрицательных значений. Поэтому таможню надо оценивать не просто по факту выдайте на гора вот столько-то денег и неизвестно откуда вы их возьмите", - сказал Нефедов.

"Мне очень жаль, что в этой реформе как минимум наступила пауза, или возможно и откат назад", - заявил он.

Председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и таможенной Максима Нефедова правительство уволило с должности 24 апреля. Оба пробыли на должностях менее года.