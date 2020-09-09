Притула опубликовал первый предвыборный ролик

Ролик появился после официального старта избирательной кампании.

Кандидат в мэры Киева от "Голос", волонтер Сергей Притула опубликовал первый предвыборной видеоролик. Видео появилось в среду.

"Это Киев, это - мой дом. Я здесь живу. И каждый день любуюсь фантастическими пейзажами.

Я очень не люблю, когда мне кто-то говорит, что что-то в Украине или в Киеве - это не мое дело. Я здесь живу и мне до всего есть дело. Хочу без проблем устроить ребенка в детский сад, а не записывать ее в очередь еще до рождения. И хочу дышать свежим воздухом. Хочу, чтобы все было прозрачно. Ну чтобы хотя бы стекло на стеклянном мосту было прозрачным. Я здесь живу, поэтому мне не безразлично, как расходуется бюджет города, мой бюджет, ваш бюджет. Потому что мы здесь живем.

Пусть это станет вашей универсальным ответом на любой упрек "Почему вам что-то не безразлично" "Почему вас что-то гребет", "Почему вам не все равно", - сказал Притула.

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5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы. Местные выборы запланированы на 25 октября.