Притула обогнал Разумкова - опрос

В рейтинге вероятных кандидатов на пост президента волонтер обогнал спикера. Фото: @serhiyprytula

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента, то за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 27% тех, кто определился со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 17 по 23 декабря.

Далее в рейтинге Юрий Бойко с ОПЗЖ - 14,7%, 5-й президент Петр Порошенко - 13,7%, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук - 8,7%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 7,5%, председатель "Радикальной партии" Олег Ляшко - 6,3%, бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 5,5%, волонтер Сергей Притула - 4,1%, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков - 3,4%.

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Социологи опросили 1,2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность опроса: 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - до 12%, 1,3% - до 5%.

На выборах мэра Киева 25 октября Сергей Притула занял 3-е место. За него проголосовали 7,87% избирателей. В 1-м туре победил действующий мэр Виталий Кличко.