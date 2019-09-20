Пристайко сказал, кто должен контролировать Донбасс на момент выборов

Компромиссом в процессе переговоров может стать международный контроль. ФОТО: "РБК-Украина"

Местные выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будут проводить по украинскому законодательству. Украинское законодательство не предусматривает самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Так министр иностранных дел Вадим Пристайко ответил на вопрос "Европейской правды" о том, кто должен контролировать территорию на момент выборов.

"Выборы будут проводить на основе украинского закона о выборах. Мы не можем себе представить, каким образом их будут проводить в этом случае. Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких иностранных вооруженных формирований. Это - исчерпывающий ответ", - сказал он.

Компромиссом в процессе переговоров может стать международный контроль, указал министр. Хотя он и непредусмотрен законом.

"Кто будут эти международные представители? Сколько их? На каких участках? Сколько людей обеспечивают безопасность? Это все - очень сложные вопросы, которые придется решать".

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18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко согласился на так называемую "формулу Штайнмайера", чтобы урегулировать ситуацию на оккупированной части Донбасса. "Формула Штайнмайера" предусматривает предоставление Донбассу особого статуса, местные выборы по стандартам ОБСЕ, после этого - вывод российских войск и установление контроля над границей.