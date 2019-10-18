Пристайко пообещал разобраться с компанией Дерипаски, которая действует в Украине

Российский олигарх Олег Дерипаска находится под санкциями в Украине. Фото: ТАСС

Министр иностранных дел Вадим Пристайко разберется с деятельностью фирмы российского олигарха Олега Дерипаски, которая вывозит украинский кварцит в Россию.

Этот вопрос поднял на часе вопросов к правительству народный депутат Сергей Соболев.

"Какая реакция правительства на эту публикацию и что будет сделано, чтобы это немедленно прекратить?" - поинтересовался парламентарий.

"Спасибо за вопрос. Чтобы иметь на него конкретный ответ, мне надо разобраться. Мы с вами свяжемся и расскажем, что мы знаем и что делает украинское правительство с этим", - пообещал Пристайко.

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"Схемы" установили, что в Украине действуют компании приближенного к президенту России Путину российского олигарха Олега Дерипаски. Одна из них вывозит в Россию украинский высококачественный кварцит, который далее попадает в систему российского оборонного комплекса для производства российского оружия. Согласно расследованию, СБУ и СНБО способствовали деятельности компании.