Пристайко передал текст будущего текста "нормандского соглашения" по Донбассу

Пристайко рассказал о "нормандском соглашении". Фото: Корреспондент

По итогам саммита лидеров четырех стран - Украины, России, Германии и Франции - 9 декабря в Париже должно быть принято общее решение "нормандской четверки". Его проект стороны уже согласовали.

Этот проект не является новым документом - он был согласован в начале осени, однако до сих пор именно он остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет "Европейская правда".

"Еще 2 сентября советники лидеров четырех стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита. Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожен. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - сказал Пристайко.

Министр передал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте.

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"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше. То есть очень короткий документ, в конце которого в проект написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только после завершения встречи глав государств", - рассказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, которые изменяют очередность или содержание минских договоренностей.

"Это не будет Минск-3", - заверил Пристайко.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне выразил надежду, что Россия и ее войска покинут территорию Украины.