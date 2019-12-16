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понедельник, 16 декабря 2019 09:50

Пристайко назвал ориентировочную дату новогоднего перемирия

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Пристайко назвал ориентировочную дату новогоднего перемирия
Прекращение огня является одним из трех "важных событий", которые должны реализовать до конца года, заявил Пристайко. ФОТО: УНИАН

Объявить о прекращении огня на Донбассе, начале так называемого новогоднего и рождественского перемирия, могут 20 или 21 декабря.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Объявление (о прекращении огня - Gazeta.ua) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс".

Технически решение должна принять Трехсторонняя контактная группа, которая собирается в Минске.

"Сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки, на подготовку (им надо иметь достаточно экипажей на местах, технические возможности , чтобы проверить), затем подается согласована дата ... ".

"Мы планировали где-то ближе к 24-го числу. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, 31-го. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать", - ответил на уточняющий вопрос от журналистки министр.

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Прекращение огня является одним из трех "важных событий", которые должны реализовать до конца года, заявил Пристайко.

Речь идет об освобождении заложников по формуле "всех согласованных на всех согласованных", собственно прекращении огня и попытке Красного Креста установить местонахождение почти 500 человек, которые числятся пропавшими без вести.

9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.

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Комментарии

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Дата
16
декабря

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