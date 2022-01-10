"Пришли не для того, чтобы пить кофе" - Боррель высказался о конфликте между Россией и Украиной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключает возможности вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Фото: Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что между Россией и Украиной может возникнуть вооруженный конфликт.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью BBC Radio 4.

Борреллю задали вопрос о риске вооруженного конфликта. "Почему нет? Сейчас по другую сторону границы находятся 100 тыс. российских солдат, и я считаю, что они пришли туда не для того, чтобы пить кофе. Это угроза использования силы", - заявил он.

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Боррель подчеркнул, что НАТО и ЕС обеспокоены концентрацией военной силы на границе Украины.

Премьер Денис Шмигаль и глава внешней дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель обсудили во время встречи в Киеве 6 января вопросы усиления безопасности и санкционных мер с целью недопущения дальнейшей агрессии РФ. Шмигаль поблагодарил Борреля за его личную поддержку в потенциальном развертывании военно-консультативной и обучающей миссии Европейского Союза в Украине в 2022 году. Боррель со своей стороны выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества Украины и ЕС в разных областях, в частности в пределах Крымской платформы. По его словам, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать взаимодействие в сфере кибербезопасности.