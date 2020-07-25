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суббота, 25 июля 2020 12:35

Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов

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Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
Штаб "Европейской Солидарности" в первую очередь нарабатывает антикризисные решения - Турчинов. Фото: Reuters

Приоритетом Петра Порошенко и его политической силы является организация отпора Путину и агрессии России, а не противостояние с Зеленским.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

Он отметил, что из-за прихода к власти непрофессиональной, неопытной команды Украины за год оказалась на краю пропасти, и это одна из причин, почему он присоединился к команде пятого президента.

"Петр Порошенко многое переосмыслил в своей жизни, я в этом убежден и могу это подтвердить, общаясь с ним. Для него приоритет - не противостояние с Зеленским, а организация сопротивления Путину и российской агрессии. Он готов к объединительного процесса, так как борьба за свободу объединяет, заставляет слышать и понимать товарищей по борьбе. Сейчас понятно, кто чего стоит. Когда ты у власти, довольно трудно разбираться в людях, которые выстраиваются в очередь, чтобы попасть к тебе. А когда ты в оппозиции, то начинаешь ценить тех немногих, кто подставляет плечо и идет с тобой вместе трудным путем ", - отмечает Турчинов.

"Мне больно наблюдать, что в течение последнего года происходит с нашей страной. Разрушается экономика. И началось это еще в прошлом году, когда инерция положительных изменений, заданная предшественниками этой власти, закончилась. Уже в октябре-ноябре 2019 мы имели системное падение объемов производства, продолжает нарастать. Провалено борьбу с пандемией. В Украине большое в Европе количество зараженных коронавируса врачей в пропорции к численности населения. Не проведена и не планируется массовое тестирование, но только так можно локализовать инфекцию. Официальная статистика не соответствует реальности ", - замечает Александр Турчинов.

"Полное отсутствие государственной экономической и оборонной стратегии. На ответственные должности относятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания поставленных перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма прикрывают распиаренный мемом "новые лица". Казалось бы, китайская культурная революция наглядно доказала абсурдность и опасность такой технологии, но люди, которые не желают думать, упорно движутся к своей трагедии ", - считает Александр Турчинов.

"Меня беспокоит то, чему я посвятил часть своей жизни, - это оборона нашей страны, ведь война не закончена, угроз ни стало меньше! А сейчас много разговоров, красивых заявлений, но очень мало дел. В этом году, несмотря на все обещания, так и не профинансировали серийное производство одной из новых украинских ракет, стратегически важных для обороны нашей страны. Ни "Ольха", ни "Ольха-М", ни "Нептун" не поступят в войска в 2020-м. Обещают выделить деньги на следующий год, а, в этом году у нас уже закончилась война? ", - замечает Турчинов.
"Дилетантство и непрофессионализм деформируют управленческую вертикаль и порождают хаос. Пророссийская пятая колонна начинает определять внутреннюю и внешнюю политику страны. В Украину вернулись информационные темники, заказные дела и неправосудные решения. Я очень не хотел возвращаться к активной политики, но страна последовательно скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять ", - говорит он.

Александр Турчинов отметил, что штаб "Европейской Солидарности", который он возглавил, в первую очередь нарабатывает антикризисные решения.

"Это больше антикризисный штаб, но и выборы также в его поле зрения. Так, желательно, чтобы перезагрузка власти произошло быстро и безболезненно путем честных прозрачных выборов. Запас прочности нашей страны не такой большой для того, чтобы она могла раз в 5-6 лет проходить через революции и катаклизмы. Сегодня актуальным является проведение не только местных, но и досрочных парламентских выборов. Такое решение может стать выходом из кризисного тупика для этой власти. Перед страной, затянутой в кризисный водоворот, стоит слишком много вызовов, поэтому и штаб - антикризисный. Для локализации кризиса времени будет мало, поэтому уже сейчас необходимо отрабатывать программы и технологии по быстрому восстановлению системы управления, экономики и обороноспособности страны. А в случае эскалации российской агрессии - четко и профессионально противодействовать этому. Для работы в штабе мы подтягиваем экспертов и специалистов, будем воспитывать и готовить кадровый резерв. Мы должны научиться объединять интеллект нации, противопоставить профессионализм - популизма, строить горизонтальные связи, стать центром объединения конструктивных, ответственных проукраинских сил ", - объясняет Турчинов.

Цензор.НЕТ
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