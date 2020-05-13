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среда, 13 мая 2020 14:02

Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин

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Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Если партию мэров создадут, то она спутает карты многим игрокам на местных выборах, говорит Сергей Рахманин. Фото: прес-служба "Голос"

Партия меров, о которой идут разговоры, это не "длительная политическая история".

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Примерно каждые три-четыре года у нас создают очередную партию мэров. И возникают вопросы как она изменит политический рельеф в Украине, станет ли влиятельной.

Ни одна партия мэров так влиятельной и не стала. Потому что мэры слишком разные. Чтобы создать прочную мощную политическую силу, чтобы они всегда поддерживали друг друга.

Если такую партию создадут, она спутает многим политическим игрокам карты на местных выборах. Но говорить о какой-то мощной политической силе, что будет игроком-тяжеловесом, не можем", - говорит нардеп.

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Касательно публичного конфликта между центральной властью и местным самоуправлением в условиях карантина, то политик отметил: от этого проигрывает государство.

"Это иллюстрация того, что руководство страны экзамен на ответственность властью не выдержало. Почему? Действующее законодательство достаточно четко регулирует, каким образом должна действовать власть в таких ситуациях. Должен был быть создан штаб. Где ключевой должна была быть Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а не Минздрав . Не Офис президента должен заниматься масками. Штаб должен нарезать задачи местному самоуправлению и получать запросы, информацию от них. Решение правительства должно быть обязательными для исполнения органами местного самоуправления. Всего этого не происходило.

Власть должна быть системной. Центр не должен доить местное самоуправление, как это было много лет. Но центр не вправе терять контроль", - говорит Сергей Рахманин.

Интервью с Сергеем Рахманиным читайте в журнале "Країна" от 14 мая.

Ранее СМИ сообщали, что бывший премьер-министр Владимир Гройсман был одним из организаторов переговоров о создании партии мэров. Идею партии мэров продвигал мэр Днепра Борис Филатов.

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