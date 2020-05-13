Партией мэров занимался Гройсман - СМИ

Гройсман три года работал премьером. Фото: @volodymyrgroysman

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман был одним из организаторов переговоров о создании партии мэров.

От участия в проекте сразу отстранился мэр Львова Андрей Садовый, который заявил, что будет и дальше развивать свою партию, сообщает "РБК-Україна"

Идею партии мэров активно продвигал мэр Днипра Борис Филатов. Как потенциальный центр притяжения для мэров со всей Украины выступал Виталий Кличко - и как мэр столицы, и как председатель Ассоциации городов Украины.

Впрочем консультации о создании партии мэров были только на предыдущих этапах и на местных выборах такой партии, скорее всего, не будет.

В прошлом году на парламентских выборах была уже партия мэров под названием "Доверяй делам". Ее возглавили мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. Но партия не прошла в Верховную Раду.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле прошлого года Владимир Гройсман шел с партией "Украинская Стратегия Гройсмана". За нее проголосовали 2, 41% избирателей.