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пятница, 01 мая 2020 20:35

Ослабление карантина в Черкассах: Зеленский обратился к мэру города

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Ослабление карантина в Черкассах: Зеленский обратился к мэру города
Зеленский "передал привет" мэру Черкасс. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение мэра Черкасс относительно смягчения карантина в городе.

В частности, президент отметил, что такие действия будут иметь юридические последствия. Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая.

Это - попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия.

На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей ", - подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что недавно открытые продовольственные и аграрные рынки, которые будут нарушать правила карантина, будут закрыты снова.

"В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили восстановить работу продуктовым и аграрным рынкам.

Это было важным для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шаги навстречу со стороны владельцев рынков. Пожалуйста, будьте ответственными, обеспечьте для продавцов и посетителей безопасные условия. Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому", - рассказал он.

Власти Черкасс приняла решение ослабить в городе карантин для части предпринимателей. При этом по состоянию на 30 апреля в Черкасской области зафиксировали 290 случаев заражения коронавирусом.

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