Прикасаемые депутаты: в Раде сделали очередной шаг

Из депутатов планируют снять неприкосновенность.

омитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Такое решение депутаты приняли на заседании в понедельник.

29 сентября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

Решение поддержали почти все депутатские фракции, группа "За будущее" и все внефракционные. Не голосовали представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Вторая сессия начнет работу завтра, 3 сентября.

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В Комитете по правовой политике и правосудия возник спор о возможности начала второй сессии парламента с 3 сентября. Ведь рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения.