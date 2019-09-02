"Первый звонок" в комитетах начался со споров

Представитель "Батькивщины" покинул комитет по правовой политике.

В комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудия возник спор о возможности начала второй сессии парламента с 3 сентября. Ведь рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения.

Некоторые депутаты на заседании в понедельник утром говорили, что и заседание комитета тогда проводить нельзя, пишет "Українська правда"

Председательствующая от "Слуги народа" Ирина Венедиктова сказала: "Что касается календаря плановой работы: мы с вами еще раз встретимся по плану в среду - до этого у нас заседание внеплановое. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета.

Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й - снятие неприкосновенности".

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Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко прервал ее: "Вы не имеете права комментировать действия народных депутах и говорить, кто что думает".

Власенко и Руслан Князевич с "Европейской солидарности" предлагали не проводить заседание комитета, а провести обсуждения. Но это предложение поддержали 6 депутатов, а против высказались 14.

Власенко покинул заседание комитета со словам: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участие в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду участвовать сегодня в заседании комитета".

"Тебя лишат мандата", - сказал ему кто-то из коллег, но Власенко все же ушел.

Князевич впоследствии заявил, что предложенные "Слугой народа" законопроекты "меняют Конституционный строй".

Ольга Совгиря возразила ему - а Княхзевич заявил: "Меня не надо учить. Чем предусмотрена дискуссия по этому вопросу?".

Ольга Совгиря с "СН" возразила ему - а Князевич заявил: "Меня не надо учить".

Князевич предложил к рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня, обратиться к Венецианской комиссии - но за высказались 6 депутатов, а против 15.

Секретарь комитета Олег Макаров из "Голоса" предлагал снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции - но ее тоже не поддержали.

Сегодня президент Владимир Зеленский встретится с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов. Первые лица страны, а также силовики соберутся для переговоров в Офисе президента.