Приезд Болтона: о чем договорился Киев с Вашингтоном

Украина и США активизируют отношения в сфере безопасности.

Об этом шла речь на встрече секретаря СНБО Александра Данилюка с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Только что завершил встречу с моим визави.

Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности", - написал секретарь СНБО в Facebook.

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Соединенные Штаты Америки прогнозируют тесное сотрудничество с Украиной. Об этом заявлял временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.