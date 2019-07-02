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вторник, 02 июля 2019 14:59

Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США

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Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
США будут помогать Украине военно, экономически и дипломатически, говорит Уильям Тейлор.

Соединенные Штаты Америки прогнозируют тесное сотрудничество с Украиной. Об этом в видеообращении заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Мне очень повезло находиться в Украине в этот замечательный исторический момент. Скоро Украина получит новый парламент. Это отличная возможность для людей из разных сфер пойти работать в парламент, это также возможность для новых идей в Раде", - заявил американский дипломат.

По словам Тейлора, США получили возможность быть "партнером как для нового президента, так и для новой Рады".

"И мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с ними", - сказал дипломат.

Тейлор заявил, что США будут помогать Украине в борьбе с российской агрессией на Донбассе "путем военной помощи, дипломатично, экономически".

Также будут помогать в борьбе с коррупцией.

"Очень хотим видеть, как Украина решительно продолжает свой путь в Европу", - сказал дипломат.

Также Тейлор напомнил о оккупированном Россией Крыме.

"Мы поддерживаем суверенитет Украины и международно признанные границы", - заявил он.

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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год.

4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го.

12  800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.

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