Прибыль Ахметова на "зеленых" тарифах растет

Ахметова называют самым богатым человеком в Украине

Заработок компании олигарха Рината Ахметова на возобновляемой энергетике за год вырос в полтора раза.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год более 14 млрд грн. Больше всего - компания ДТЭК ВДЕ Ахметова, которая получила 4,7 млрд и заняла 25,5% рынка, сообщает LIGA.net

В портфель ДТЭК входят, в частности, Ботиевская (200 МВт), Приморская (200 МВт) и Орловская (100 МВт) ветроэлектростанции (ВЭС). Также компания управляет Трифоновской (10 МВт), Никопольской (200 МВт) и Покровской (240 МВт) солнечными электростанциями (СЭС).

В 2018 году, по данным Bihus.info, выручка ДТЭК от "зеленой" энергетики составляла около 3 млрд грн. Таким образом, в прошлом году компания увеличила выручку на 56%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День крупнейшего публичного фиаско Коломойского - социальные сети

На втором месте - китайская группа CNBM, которая получила свои солнечные электростанции в Украине в 2015 году в "наследство" от братьев Клюевых (компания Active Solar). СNBM принадлежит 301 МВт "зеленых" мощностей.

Выручка ее электростанций за прошлый год составила 2,9 млрд грн. Такая сумма объясняется одним из самых высоких "зеленых" тарифов - 7,3 грн за кВт/ч.

Третью позицию заняли шведские бизнесмены Карл Стурен и Йохан Боден, которые до "зеленых" инвестиций инвестировали в завод "Чумак".

В Херсонской области предпринимателям принадлежат шесть ветропарков, общая установленная мощность которых - 335 МВт. За 2019 год их электростанции сгенерировали электричества на 1,67 млрд грн.

Ранее СМИ сообщали, что ради экономических интересов олигарха Рината Ахметова украинцам могут повысить стоимость электроэнергии.