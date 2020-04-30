Тарифы на свет могут вырасти благодаря Ахметову - СМИ

Власть действует в интересах олигарха Ахметова, платить за это будут украинцы. Коллаж: bykvu.com

Ради экономических интересов олигарха Рината Ахметова украинцам могут повысить стоимость электроэнергии.

После жалоб ДТЭК Ахметова на кризис лояльная ему и.о. министра энергетики Ольга Буславец остановила три блока атомных электростанций, чтобы расчистит рынок для электрогенерации олигарха, сообщают "Буквы"

12 апреля Буславець составила новый прогнозный баланс по энергетике, по которому атомщики должны будут остановить три блока-миллионника на 2-3 месяца, и сократить производство на семи, которые остаются работать.

По данным Энергоатома на 30 апреля в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС выведен в резерв. Еще в двух - время планового ремонта.

Обычно каждое лето в Украине работает 10 из 15 энергоблоков, а сейчас будет только 7.

В результате Энергоатом получит минус 7 млрд кВт-ч выработки по итогам года. При том, что электроэнергия атомки дешевая и идет на потребление населения. Также из нее выплачивается компенсация по зеленому тарифу, который очень высок.

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"Государственный Энергоатом не может быть дойной коровой для частных интересов.

В эти выходные впервые состоялся прецедент - в связи с низким потреблением электроэнергии, ограничили выработки исключительно атомных блоков Энергоатома. Ранее на выходные 4-5 апреля, 11-12 апреля и 19 апреля ограничения касались, как атомных блоков (продают электроэнергию) за 70 копеек, так и производителей по "зеленому" тарифу (4-5 грн.). А в эти выходные впервые за апрель все ограничения положили только на Энергоатом.

Я понимаю позицию, когда в связи с проблемами в стране и экономике все понемногу "затягивают пояса". Но когда все проблемы скидываются государственный Энергоатом, а частных это не затрагивает, то это называется приватизация прибылей и национализация убытков. Или кто-то считает, что отказываться от дешевой электроэнергии по 70 коп в такой тяжелый период - это государственная позиция?", - заявил председатель Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По подсчетам сотрудников Энергоатома, его убытки составят 6,3 млрд грн.

Получается, чтобы дать компаниям Ахметова заработать, в спячку отправляют государственный Энергоатом, говорится в публикации.

До августа ДТЭК будет иметь возможность наращивать объемы продаж на искусственно освобожденном поле.

До этого потребитель не платил реальную цену за "зеленую" энергию, ее оплачивали за счет перепродажи электроэнергии Энергоатома. Но теперь этой энергии будет на четверть меньше, а значит не исключено, что спасать Ахметова от убытков будет население.

Конкуренция ограничивается. Енероатом - это же дешевый конкурент ДТЭК. Именно Энергоатом обвалил цены осенью прошлого года. Цена для населения может вырасти, сообщает издание.

Ранее журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль взял в советники топ-менеджера компаний Рината Ахметова. Шмыгаль также ранее работал директором Бурштынской ТЭС из структуры компании ДТЭК, которой владеет Ахметов.