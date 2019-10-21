При нынешней власти не стоит надеяться на наказание Гладковского – Тягнибок

"Рука руку моет, как видите. И обе белые живут", - отметил Тягнибок. Фото: vesti.ua

Власть могла не допустить выход из-под стражи бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

За него внесли залог в десять раз меньше, чем просила САП - 10 млн грн. Это при том, что подозревают его в хищении не менее 250 млн грн, отметил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в своем блоге на "Украинской правде".

"Можно было этого не допустить? Конечно, да. Даже без участия "суперуспешных" правоохранительных и антикоррупционных органов - только законодательным путем.

Ведь "Свобода" еще 2 марта 2015 года зарегистрировала в Верховной Раде законопроект #2266 - о запрете денежного залога для коррупционеров. Тогдашняя власть его сразу заблокировала, и понятно, почему (не будут же они сами своих Свинарчуков сажать).

Теперь пришла новая власть. С обещаниями на билбордах сажать всех и сразу. И что? Нардеп от "Свободы" Оксана Савчук снова подала наше предложение - как поправку к президентскому проекту закона #1009 по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. "Слуги народа" рассмотрели и отклонили. Надеяться на справедливое наказание после такого? Последние 5 лет нам уже подтвердили: напрасно", - констатировал Тягнибок.

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17 октября из аэропорта "Борисполь" не выпустили Олега Гладковского, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен пятого президента Петра Порошенко. Вскоре его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в ресторане. 18 октября ему предъявили подозрение. 19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского в СИЗО на 2 месяца с правом выйти под залог 10 623 130 грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила 10 раз больше. По версии следствия, Гладковский способствовал включению грузовиков "МАЗ 3617", сделанных дочерним предприятием его автокомпании "Богдан Моторс" в государственный заказ. Их купили по завышенным ценам. Государство потеряло более 10, 6 млн грн. Также в декларациях за 2016-2018 годы экс-служащий не указал доходы жены от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева. Совокупно - $164,5 тыс. Гладковський все обвинения отрицает. Дело считает политически ангажированным. 21 октября за экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесли залог и он вышел из-под стражи.