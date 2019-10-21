За Гладковского внесли 10 млн грн залога

Выйти из СИЗО экс-чиновник может уже 21 октября. ФОТО: УНИАН

За экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого подозревают в злоупотреблении властью и ложном декларировании доходов жены, внесли залог. Ее размер более 10 млн грн.

Об этом его адвокат Руслан Волынец сообщил "5 каналу".

Средства перечислили "близкие подозреваемого", указывает СМИ. Сейчас ожидают документы от суда.

Выйти из СИЗО экс-чиновник может уже сегодня, 21 октября.

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17 октября из аэропорта "Борисполь" не выпустили Олега Гладковского, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен пятого президента Петра Порошенко. Вскоре его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в ресторане. 18 октября ему предъявили подозрение. 19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского в СИЗО на 2 месяца с правом выйти под залог. Ее размер - 10 623 130 грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила 10 раз больше. По версии следствия, Гладковський способствовал включению грузовиков "МАЗ 3617", сделанных дочерним предприятием его автокомпании "Богдан Моторс" в государственный заказ. Их купили по завышенным ценам. Государство потеряло более 10, 6 млн грн. Также в декларациях за 2016-2018 годы экс-служащий не указал доходы жены от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева. Совокупно - $164,5 тыс. Гладковський все обвинения отрицает. Дело считает политически ангажированным..