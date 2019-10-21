За Гладковского внесли 10 млн грн залога

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
Просмотров: 531
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 35028
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 918
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1728
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2907
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2241
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2871
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3132
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
3
5
4
5
3
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Видео
Все видео
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор
Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4581
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7245
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1710
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 657
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 11:35

За Гладковского внесли 10 млн грн залога

  Комментировать
За Гладковского внесли 10 млн грн залога
Выйти из СИЗО экс-чиновник может уже 21 октября. ФОТО: УНИАН

За экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого подозревают в злоупотреблении властью и ложном декларировании доходов жены, внесли залог. Ее размер более 10 млн грн.

Об этом его адвокат Руслан Волынец сообщил "5 каналу".

Средства перечислили "близкие подозреваемого", указывает СМИ. Сейчас ожидают документы от суда.

Выйти из СИЗО экс-чиновник может уже сегодня, 21 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирма Гладковского получила 16 млн по тайным соглашениям с армией

17 октября из аэропорта "Борисполь" не выпустили Олега Гладковского, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен пятого президента Петра Порошенко. Вскоре его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в ресторане.

18 октября ему предъявили подозрение.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского в СИЗО на 2 месяца с правом выйти под залог. Ее размер - 10 623 130 грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила 10 раз больше.

По версии следствия, Гладковський способствовал включению грузовиков "МАЗ 3617", сделанных дочерним предприятием его автокомпании "Богдан Моторс" в государственный заказ. Их купили по завышенным ценам. Государство потеряло более 10, 6 млн грн. Также в декларациях за 2016-2018 годы экс-служащий не указал доходы жены от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева. Совокупно - $164,5 тыс.

Гладковський все обвинения отрицает. Дело считает политически ангажированным..

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За Гладковского внесли 10 млн грн залога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Студент застрелил российского дипломата

День повара: назвали интересные факты о профессии

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 38044
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 31914
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 29497
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 19611
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 15417
Политика
"Хотят присмотреться" - Милованов об отношении инвесторов США к Украине
"Хотят присмотреться" - Милованов об отношении инвесторов США к Украине Просмотров: 27
Новый руководитель НАПК обещает "быстро очистить" власть
Новый руководитель НАПК обещает "быстро очистить" власть Просмотров: 1656
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
3
 Просмотров: 540
Импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины – Елисеев
Импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины – Елисеев Просмотров: 54
Зеленский назначил секретарю СНБО заместителя
Зеленский назначил секретарю СНБО заместителя Просмотров: 369
Больше всего комментируют
26
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
6
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 12914
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua