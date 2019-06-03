Президентский законопроект об импичменте - это переписанные нормы украинского регламента - Парубий

Все законопроекты, представленные президентом, предложат внесения в повестку дня сессии, - Парубий. Фото: Униан

Законопроект об импичменте авторства президента Владимира Зеленского - это переписаны нормы регламента. Сказал во время Согласительного совета парламента спикер Андрей Парубий.

Об этом сообщает телеканал "112".

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"Все законопроекты, представленные президентом, предложат к внесению в повестку дня сессии. Хотя некоторые законодательные инициативы удивляют. В частности, закон об импичменте - это просто переписанные нормы украинского регламента. Но мы, конечно, учитывая мощную законодательную деятельность, даже этот законопроект предложим к внесению в повестку дня сессии", - сказал Парубий.

Зеленский назначил на должность своего пресс-секретаря журналистку 32-летнюю журналистку Юлию Мендель. Соответствующий указ опубликуют 3 июня. Конкурс на должность объявили 30 апреля.