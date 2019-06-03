Зеленский выбрал себе пресс-секретаря

Всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки. https://www.facebook.com/zeUkraina.

Президент Владимир Зеленский назначит на должность спикера 32-летнюю журналистку Юлию Мендель.

Указ о его назначении должен быть опубликован 3 июня, сообщает "Украинская правда".

Конкурс на должность объявили 30 апреля. Было более 3 тыс. претендентов. Среди кандидатов журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты, актеры.

Всех претендентов проверили на знание украинского, английского языков, опыт, образование и профессиональные навыки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский уволил заместителя председателя СБУ

На втором этапе были короткие телефонные собеседования с кандидатами, где оценивались дикция, манера изложения мысли, скорость реакции.

"В результате осталось около 100 участников. И после еще одного обсуждения мы выбрали 50, которые и получили творческое задание: записать видео о 8 и 9 мая. Здесь уже оценивалась и форма, и содержание", - сообщила пресс-секретарь "Команды Зеленского".

По результатам творческого задания, в "финале" осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации президента. Собеседования проходили в формате импровизированной пресс-конференции.

"Претендент не знал ни предложенного формата общения, ни вопросов. Во всех случаях это были различные вопросы на разные темы. Говорили украинском и английском".

На этом этапе оценивали понимание политических контекстов в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции. Все резюме ТОП-100 кандидатов войдут в кадровый резерв.

Аналитики центра "Атлантический Совет" отреагировали на назначение Максима Донца начальником Службы безопасности президента. Считают указ непрофессиональным.