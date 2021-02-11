Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле

Разумков пока солидарен к Зеленскому. Фото: УНИАН

Старт президентской избирательной кампании начнется с экватором пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства. К тому времени его потенциальные конкуренты имеют возможность нарастить рейтинги. Несмотря на прогнозы экспертов, Дмитрий Разумков еще не показал, на что способен. А Виталий Кличко пока не имеет веса для игры на таком поле, рассказывает Gazeta.ua политолог Николай Давидюк

По опросу социологической группы "Рейтинг", украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко. Председатель ВР Дмитрий Разумков занимает четвертую позицию. Его опередил бывший премьер Владимир Гройсман.

Может ли стать реальным претендентом на пост президента Дмитрий Разумков?

Разумков ведет наиболее грамотную и понятную украинцам политику. Он ведет себя достаточно сдержанно. Как политтехнолог мог бы вести ее более ярко и интересно. Уверен, что он не начинал свою президентскую кампанию. Часть экспертов нагнетает, что это начало, но я в это не верю. Если Разумков заявит, что идет в президенты, то его рейтинг увеличится в 4-5 раз. Но он еще не начал. Ведет себя достаточно солидарно и комплиментарно к Зеленскому. Делает даже больше позитива, чем Зеленский мог ожидать. Если Разумков заявит, что идет в президенты, то его рейтинг увеличится в 4-5 раз

Как может улучшить свои позиции Владимир Гройсман?

Гройсману надо раз в неделю напоминать о том, чем он занимался во время своей каденции. У него были неплохие 3 года, когда сделал много ярких проектов без коррупционного шлейфа. Наибольшая коррупция была при Порошенко. Гройсман смог обойти все эти ловушки. Поэтому имеет неплохие стартовые возможности. Особенно, учитывая, что украинцы любят вспоминать, как было раньше. Этот сентимент прошлого четко ложится на экс-премьера. Это образ современного украинского Брежнева, который обеспечил нормальный рост экономики, доходы. Он не был супер ярким шоуменом, но четко знал, что делать. Сейчас на таких запрос растет. Поэтому ему главное - не делать лишних движений. Просто оставаться в своей нише и смотреть, как рейтинги будут к нему перетекать.

А на что нужно делать ставку Виталию Кличко? Уже сейчас некоторые позиции в рейтингах он улучшает, а в других - в пределах статистической погрешности.

Главный актив Кличко - это Киев. Но если смотреть на фактическое количество голосов, которое он получил на выборах мэра, то с национальной точки зрения оно не является уникальным. С таким же раскладом мэр Днепра тоже может претендовать на пост президента. Кличко потерял из-за скрытых договоренностей с Офисом президента. Понятно, что для него было важно остаться на своей должности. Это было его первое задание. Но сейчас ему трудно выйти из этой тени. Плюс, он не присутствует на национальных СМИ, не обсуждает государственные проблемы. Лучшие его новости - как где-то отдыхает. Все помнят, как после выборов не с инспекцией районов поехал, а в Египет отдыхать. До того были Австрия, Швейцария. Нет национальных месседжей, где бы Кличко появлялся как большой хозяйственник. Кличко потерял из-за скрытых договоренностей с Офисом президента Если смотреть аналитику, то с точки зрения бюджета Киев в лидерах. Но по эффективности распределения этих средств его опережают Тернополь, Ивано-Франковск и даже Хмельницкий. С эффективностью меров аналогичная история. Харьков, Днепр, Мариуполь, Одесса эффективнее. Есть амбиции у Кличко, но пока они ничем не подкреплены. Его нынешняя должность пока для него - это пик. Он может перестроиться в президентскую избирательную кампанию. Но для этого нужно работать на президентскую кампанию, а не пытаться усидеть в двух креслах. Офису президента выгодно тянуть Кличко за собой. По крайней мере, до какого-то момента.

Для чего?

Чтобы оттягивать доверие от Разумкова, Гройсмана, Тимошенко. Кличко - наиболее зависимый от ОП, на него можно больше повлиять. С Гройсманом это не удастся - он не в исполнительной власти, на него нельзя завести дела. С Разумковым другое дело - если будут бить по нему, то будут получать сами. С Тимошенко так же - она ​​один из лидеров оппозиции. А на Кличко можно легко повлиять - забрать одну из двух его должностей. Если останется раскладка Медведчук-Порошенко, которая играет между собой, то Зеленского еще попросят идти на второй срок

Ранее Зеленский говорил, что идет на один срок. Сейчас колеблется и, скорее всего, будет баллотироваться на второй. От кого ему реально ждать угрозы?

Если останется раскладка Медведчук-Порошенко, которая играет между собой, то Зеленского еще попросят идти на второй срок. Потому что, если будет побеждать Медведчук или Бойко, не факт, что украинцы захотят такого президента. Нужна будет центральная унифицирующая фигура. Ею может быть сам Зеленский, Гройсман, Кличко, Разумков, с меньшей вероятностью - Тимошенко. Плюс, может быть новая фигура, которая появится через год-два до выборов. Сейчас есть инсайд, что Тигипко замеряет один из округов, потому что хочет зайти в Верховную Раду, чтобы оттуда начать свою стратегию. Может появиться кто-то из предыдущей власти. Не исключена реинкарнация Яценюка. Любой, кто занимал должность не ниже министра и имеет узнаваемость 50-60 процентов, может расти. Центр дает лучшие возможности. Потому что Зеленский проседает. Там можно отхватить едва ли не самый большой кусок. Не понятно перераспределение электората ОПЗЖ, если они разделятся. Амбиции Зеленского по второму сроку пока не подтверждены публично. Думаю, он для себя это не решил.

А когда определится?

Понятнее будет ближе к экватору, на третий год президентства, какой будет рейтинг и перспектива роста. Тогда он для себя будет принимать решение. Сейчас чтобы всех держать в напряжении, ему надо выдержать паузу. Если теперь скажет, что не идет, то начнется борьба за его престол. Если заявит, что идет, то начнется борьба против него. Поэтому выгоднее всего для Зеленского держать паузу. Периодически подбрасывать информацию, что идет, потом это опровергать. Только напряжение позволит ему сохранить статус-кво и определенную медийную и политическую неприкосновенность. Другие сценарии будут менять баланс сил. А Зеленскому важно сохранить баланс, в центре которого он сейчас находится в статусе монарха-демократа. Сейчас принимает решения даже в тех областях, где не имеет полномочий. Эту конструкцию ему построил Богдан. При Ермаку ее пытается сохранить.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 года. Одержал 73,22% голосов, а Петр Порошенко - 24,45%. Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский - 23% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом. Юрий Бойко получил бы 20%, Петр Порошенко - 18%, Юлия Тимошенко - 11%, Игорь Смешко - 5%, Анатолий Гриценко - 3%, Владимир Гройсман - 3%, Олег Ляшко - 3%, Дмитрий Разумков - 2%, Руслан Кошулинский - 2%, Александр Вилкул - 1,5, Виталий Кличко - 1%. Такие результаты социологического опроса Центра Разумкова.