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вторник, 25 мая 2021 10:35

Президентские выборы завершились победой в один тур

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Семь лет назад, 25 мая 2014-го, Петр Порошенко победил на президентских выборах. Они проходили в условиях начала военной агрессии России против Украины.

Порошенко выиграл в первом туре - за него проголосовали 54,7% избирателей. Второе место заняла Юлия Тимошенко - с 12,81% поддержки. В выборах принимали участие 21 кандидат.

Явка избирателей была 59,48%.

Автор: Reuters
  Петр Порошенко с женой Мариной на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве, 25 мая 2014 года.
Петр Порошенко с женой Мариной на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве, 25 мая 2014 года.

После вступления Порошенко на президентский пост 7 июня Юлия Тимошенко заявила: "Я думаю, Украина сейчас нашла мощный дополнительный фактор стабильности".

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Через пять лет Порошенко проиграл выборы Владимиру Зеленскому. 21 апреля 2019 года за него проголосовали 24,45%, Зеленского поддержали во втором туре 73,22% избирателей. Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины.

Сейчас Порошенко является народным депутатом. Его фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде насчитывает 27 нардепов. Фракция "Слуга народа" - 248.

"Я уже стал его приговором, он просто не хочет понять, что произошло", - сказал Зеленский о Порошенко на пресс-конференции на прошлой неделе.

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Дата
25
мая

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Президентские выборы завершились победой в один тур

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