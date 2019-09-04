Президент ветировал кастрацию педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов.
Документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего лица, которое не достигло половой зрелости" возвращается на доработку, сообщает сайт Верховной Рады.
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"4 сентября возвращен с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента", – написано в карточке законопроекта.
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов решил рекомендовать парламенту принять вполне закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления против детей.
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