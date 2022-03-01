Президент Румынии поддержал членство Украины в ЕС

Румыния поддержала незамедлительное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Об этом написал президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter.
"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии в Европейский союз. Место этих партнеров ЕС – в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью", – написал он.
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Это уже девятая страна, выступившая с подобным заявлением.
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе.
Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз по вопросу присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.
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