Президент Румынии поддержал членство Украины в ЕС

Йоханнис пообещал сделать все возможное, чтобы Украина вошла в ЕС. Фото: Getty images

Румыния поддержала незамедлительное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом написал президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter.

"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии в Европейский союз. Место этих партнеров ЕС – в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью", – написал он.

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Это уже девятая страна, выступившая с подобным заявлением.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз по вопросу присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства. Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.