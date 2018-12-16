Президент прокомментировал дело Насирова

Романа Насирова восстанавливала судья, которая не прошла оценивания, говорит президент. Фото: УНІАН

Президент Петр Порошенко заявляет, что правительство не будет возобновлять Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы. Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье.

"Насколько мне известна позиция правительства, он не восстановил, обжаловал в апелляционной инстанции, и насколько я проинформирован, возобновлять Насирова не будет. Я эту позицию правительства принял во внимание", - сказал Порошенко, пишет "Українська правда"

Он также выразил надежду, что кассационная инстанция "изучит все обстоятельства внимательно и примет законное решение".

Порошенко отметил, что, насколько ему известно, судья, который принял решение о возобновлении Насирова, не является представителем реформированного суда и не прошла соответствующие оценки.

Также он добавил, что судебное решение о возобновлении Насирова не вступило в законную силу.

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11 декабря Окружной админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы и постановил компенсировать ему сумму зарплаты за период "вынужденного прогула". Насиров заявил, что планирует снова возглавлять ГФС. Кабмин уволил Насирова 31 января. Суд отстранил его от должности еще в марте 2017-го. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Следствие считает, что он в течение 2015-2016-х, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнедраинвест", ООО "Недра Геоцентр".