Президент подписал закон о речном транспорте

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внутреннем водном транспорте".

Документ врегулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. Об этом сообщает пресс служба ОП.



Закон устанавливает условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос.

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Также закон врегулирует вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

"После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов. Это позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно. Увеличение грузовых перевозок по реке поможет уберечь от разрушения автодороги и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация этого закона будет способствовать развитию инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт.

В "Слуге народа" считают главными достижениями Верховной Рады 2020 - открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативы и о внутреннем водном транспорте, а также завершения 1-го этапа реформы децентрализации.