Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму

Год Дамс перебил Алексея Гончаренко на заседании ПАСЕ во вторник. Фото: Facebook.com/rik.daems.5

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рик Дамс, который перервал выступление украинскому делегату, народному депутату Алексею Гончаренко, будет наблюдателем на выборах в Госдуму РФ. Об этом Гончаренко написал в Facebook.

"Выборы, напомню, пройдут и в оккупированном Крыму. Но, конечно же, я нарушил правила, потому что получил флаг Украины", - написал нардеп.

20 апреля на заседании ПАСЕ Гончаренко обратил внимание, что в документе "Видение ассамблеи по стратегическим приоритетам Совета Европы" отсутствуют упоминания о вооруженных конфликтах между странами-членами СЕ.

Он поднял украинский флаг с фронта. В это время Дамс перебил Гончаренко, затем выключил микрофон.

"Это наш национальный флаг, от военного, который воевал за свободу и независимость нашего государства и погиб", - сказал украинский делегат президенту ПАСЕ.

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В январе Алексей Гончаренко на заседании ПАСЕ потроллил заместителя председателя Думы Российской Федерации Петра Толстого, известного антиукраинскими заявлениями.