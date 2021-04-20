В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой

Президент ПАСЕ Дамс остановил выступление Гончаренко и пригрозил дисциплинарными санкциями. Фото: pixabay.com

В Парламентской ассамблее Совета Европы нардепу Алексею Гончаренко не позволили продемонстрировать украинский флаг из зоны ООС на востоке Украины.

Инцидент между нардепом и президентом ПАСЕ Риком Дамсом произошел во время дебатов о стратегических приоритетах Совета Европы.

"Президент ПАСЕ Дамс остановил моё выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе", - заявил нардеп.

Подчеркивая, что среди стратегических приоритетов Совета Европы должно быть сохранение суверенитета и территориальной целостности государств, которую в отношении Украины агрессивно нарушает РФ, Гончаренко продемонстрировал украинский флаг из зоны боевых действий. Стюарды выполнили требование Дамса остановить демонстрацию флага, после чего народный депутат по собственной инициативе покинул зал заседаний.

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19 апреля в Страсбурге началась весенняя сессия ПАСЕ, которая будет проходить до 22 апреля. В сентябре 2019 года делегация Верховной Рады официально отказалась принять участие в осенней сессии ПАСЕ. Причина – возвращение РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.